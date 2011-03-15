В Японии числятся пропавшими без вести более 17 тыс человек

В Японии после катастрофического землетрясения 11 марта без вести пропавшими числятся более 17 тысяч человек, об этом сообщает японский телеканал NHK.



Власти Японии официально подтвердили, что в списке пропавших без вести от разрушительного землетрясения числятся уже свыше 17 тысяч человек, а точнее - 17 тысяч 589 человек. В городе Минами-Санрику, в префектуре Мияги, без вести пропали 10 тысяч человек. В городе Онагава, в префектуре Мияги, пропали 5 тысяч человек. В префектуре Фукусима без вести пропавшими числятся 1689 человек. В городе Намиэ, префектуре Фукусима, пропали 900 человек.



По предварительной информации, в прилегающей к Мияги с севера префектуре Иватэ нет известий о судьбе более 50 тысяч человек.



В стране остро не хватает питьевой воды, продовольствия, бензина, с перебоями работает связь. В школах и других общественных учреждениях скопились около 450 тысяч беженцев. По предварительным данным, в стране полностью или частично разрушено около 50 тысяч зданий.