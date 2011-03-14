Оказать помощь Японии готовы 70 стран, 10 из них уже помогают

Помощь Японии, пострадавшей от сильного землетрясения и цунами, готовы оказать около 70 стран, около 10 стран уже приступили к своей работе, сообщает Reuters.



В Японию самую большую поисковую группу спасателей отправили из США - 144 человека и 12 поисковых собак. Южная Корея направила 107 спасателей на место бедствия. Из России на борту самолета МЧС РФ прилетели более 50 человек. Великобритания отправила в Японию 63 сотрудника пожарной службы. А с Тайваня прибыли еще 28 спасателей.



Устранять последствия катастрофического землетрясения в Японии вскоре прибудет и группа медиков из Таиланда. В настоящее время на месте катастрофы с местными жителями работает медперсонал из международной организации "Врачи без границ".



Власти Монголии объявили, что готовы отправить в Японию 300 своих военных.



Кроме спасателей Россия направила в Японию специалистов-ядерщиков из "Росэнергоатома" и Института проблем безопасного развития атомной энергетики. США также отправили в Японию своих экспертов-атомщиков.



Кроме того, Японии оказывают и материальную помощь. Так, Таиланд отправил туда товары первой необходимости на самую большую сумму - 6,6 миллиона долларов. Бангкок отправил 150 тысяч тонн риса. Китай направил в Японию продовольствия на 4,6 миллиона долларов. Шри-Ланка и Монголия также участвуют в помощи Японии, они выделили на это по миллиону долларов. Товаров первой необходимости на сумму 250 тысяч долларов отправил в Японию и Вьетнам. США пока передали японским властям 100 тысяч долларов, но пообещали перечислить еще.



