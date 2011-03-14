Трехлетний ребенок признан хроническим алкоголиком

Британские медики борются за жизнь трехлетнего мальчика, у которого установлен диагноз - хронический алкоголизм. Ребенок был госпитализирован в больницу Бермингема.



Трехлетний ребенок употреблял спиртное в течение полугода регулярно. Это привело к развитию алкогольной зависимости: если мальчик не получал алкоголя ежедневно, то у него появлялись симптомы абстиненции. Вероятно, он воровал выпивку у родителей. По данным британской статистики, за последние два года медслужбам приходилось оказывать помощь с алкоголизмом 13 детям до 12 лет и 106 подросткам в возрасте от 13 до 16 лет.