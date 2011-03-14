Японское землетрясение сдвинуло Евразийскую тектоническую плиту на 20 метров

Японские сейсмологи сообщают, что катастрофическое землетрясение 11 марта спровоцировало сдвижку Евразийской тектонической платформы, на которой расположена Япония, на 20 метров на восток.



Ученые поясняют, что Япония располагается на стыке четырех плит - Евразийской, Филиппинской, Северо-Американской и Тихоокеанской. Это очень опасный сейсмологический район, где тектонические плиты наезжают друг на друга со скоростью 9 см в год, в результате чего и происходят землетрясения. Именно сейчас, после прошедшего 11 марта землетрясения, Евразийская плита стала двигаться на восток, а три остальные - на запад, передает lenty.ru. Чем это грозит? Очередными землетрясениями.



После удара стихии, по данным ученых, некоторые районы Японии опустились ниже прежнего уровня на 75 сантиметров - это наиболее пострадавшие от стихии префектуры Иватэ и Фукусима.



Геологическая служба США уточняет, что катастрофическое землетрясение в Японии произошло силой в 9 баллов, а не 8,8, как было объявлено ранее. Кроме того, по уточненным данным, оно сместило ось Земли на 18 см и сократило земные сутки на 1,8 микросекунды.



Последствия землетрясения, цунами и взрывов на АЭС нанесли Японии большой ущерб. Японские экономисты предупреждают - если электроснабжение страны долгое время не восстановят, в стране прекратится выпуск продукции, вырастет цена на нефть, а это, в свою очередь, вызовет резкое повышение налогов.

После произошедшего землетрясения в Японии на данное время погибшими и пропавшими без вести числятся более 5 тысяч человек, но списки пополняются каждый час.