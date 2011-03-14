ЧМ по фигурному катанию в Японии отложен из-за последствий землетрясения

Из-за страшных последствий катастрофического землетрясения 11 марта чемпионат мира по фигурному катанию в Японии, который должен был состояться 21-27 марта в Токио, отложен.



Сегодня японские СМИ со ссылкой на осведомленные спортивные источники в стране сообщают, что такое решение было принято из-за проблем, связанных с недавними землетрясениями и разрушительными цунами, передает ИТАР-ТАСС.



Напомним, в Японии 11 марта произошло катастрофическое землетрясение, за которым на побережье страны обрушилось 10-ти метровое цунами, унесшее тысячи жизней.



По предварительным расчетам, ущерб от землетрясения в Японии и последовавшего за ним цунами составил как минимум $35 млрд.