МЧС: В Азербайджане начал извергаться грязевой вулкан

Извержение Шихзайирлинского грязевого вулкана произошло в воскресенье на территории Гобустанского района Азербайджана, До извержения был слышен взрыв, после чего появился огонь, который был выше 50 метров.

Об этом сообщает МЧС со ссылкой на очевидцев.

В нем говорится также, что с целью предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций на место происшествия немедленно были отправлены специалисты и спасатели МЧС.