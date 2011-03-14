МЧС: В Азербайджане начал извергаться грязевой вулкан
14 марта 2011, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]
Извержение Шихзайирлинского грязевого вулкана произошло в воскресенье на территории Гобустанского района Азербайджана, До извержения был слышен взрыв, после чего появился огонь, который был выше 50 метров.
Об этом сообщает МЧС со ссылкой на очевидцев.
В нем говорится также, что с целью предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций на место происшествия немедленно были отправлены специалисты и спасатели МЧС.