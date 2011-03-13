У Эстонии есть резервы для наращивания товарооборота со странами СНГ

У Эстонии есть резервы для наращивания товарооборота с государствами-участниками Содружества Независимых государств, заявил Министр экономики и коммуникаций Эстонии Юхан Партс в беседе с корреспондентом "Аргументов.ру".

Данные резервы, по его словам, в настоящее время кроются прежде всего в том, что порядка 80% внешнеторгового оборота его страны сейчас сориентировано на страны Европейского Союза. В то же время, считает эстонский чиновник, государства СНГ и в частности, Россия и Белоруссия являются для Эстонии вполне интересными рынками.

В данной связи чиновник также сказал о необходимости стабильности

договорно-правовой базы Эстонии с другими государствами, и

распространяться данная стабильность должна на все сферы

жизнедеятельности- торговлю, бизнес, предпринимательство, защиту

инвестиций, налоговое сотрудничество и т.п. Для данной стабильности,

особо подчеркнул Юхан Партс, в настоящее время есть все условия.

Помимо этого, по мнению эстонского министра, в настоящее время ни в

коем случае нельзя сказать о том, что в Эстонии не хватает информации о

торгово-экономическом потенциале государств постсоветского пространства.

"Есть Интернет, который всю информацию дает",- отметил Министр

экономики и коммуникаций Эстонии.