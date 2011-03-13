В Японии начались перебои с водой и продовольствием

На северо-востоке Японии сотни тысяч жителей испытывают недостаток в питьевой воде и продуктах. Власти направляют гуманитарную помощь в пострадавшие районы, однако некоторые населенные пункты отрезаны от внешнего мира водой от цунами.

В городе Иваки с населением почти 350 тысяч человек на исходе запасы еды и бензина. Город обесточен, магазины закрыты. Местная полиция выдала оставшимся без жилья людям 90 одеял и рисовые шарики. Пока в город помощь от правительства не приходила.