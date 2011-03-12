МИД РФ: Среди погибших в Японии граждан России нет

МИД РФ, со ссылкой Министерство иностранных Японии, сообщает, что по данным на 14 час. 30 мин. (токийское время) 12 марта среди погибших в результате стихийных бедствий в Японии иностранных граждан, в том числе россиян, нет.

Посольство РФ в Токио открыло два дополнительных номера "горячей линии" для россиян, которые могут узнать о судьбе своих родственников: 8-10-813-3583-4224, 8-10-81-803175-2170.



Открытый ранее телефон круглосуточной "горячей линии" - 8-10-813-3583-4297 продолжает действовать.