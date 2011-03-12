Патриарх Кирилл направил соболезнования премьеру Японии и митрополиту Токио

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил соболезнования премьер-министру Японии Наото Кану, митрополиту Токийскому и всей Японии Даниилу и епископу Сендайскому Серафиму в связи с землетрясением. В сообщении говорится, что Русская православная церковь разделяет скорбь японского народа, обращает к нему слова утешения и поддержки.

"Молюсь обо всех погибших и пострадавших, а также о скором преодолении последствий природной катастрофы", - сказал патриарх Кирилл.

11 марта в Японии произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 8,9, которое вызвало 10-метровое цунами. После первого мощного толчка произошло еще несколько подземных толчков магнитудой свыше 6,0. По предварительным данным полиции страны, погибли более 1200 человек.

Сегодня в 15.36 по местному времени после очередного подземного толчка на АЭС "Фукусима-1" произошел взрыв. В портовом городе Минамисанрику, пострадавшем от землетрясения и последовавшего цунами, пропали без вести, по сообщениям разных источников, от 9,5 до 10 тысяч жителей.