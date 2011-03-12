В Японии в городе Минамисанрику 9,5 тыс. человек пропали без вести
12 марта 2011, 18:41 [ «Аргументы Недели» ]
В Японии в портовом городе Минамисанрику, пострадавшем от землетрясения и последовавшего цунами, пропали без вести, по сообщениям разных источников, от 9,5 до 10 тысяч жителей.
Численность населения Минамисанрику составляет немногим более 17 тысяч человек.
Землетрясение 11 марта признано самым разрушительным в современной истории Японии. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали 1200 человек. Число пропавших без вести, с учетом сообщений из Минамисанрику, превысило 10 тысяч человек.