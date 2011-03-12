В Нью-Йорке перевернулся туристический автобус, погибли 13 человек

В США в Нью-Йорке сегодня в районе округа Бронкс примерно в 5.30 утра по местному времени на трассе I-95 разбился экскурсионный автобус, следовавший из Новой Англии. В результате ДТП погибли 13 человек, 17 пострадали. Шесть из них находятся в критическом состоянии.

Всего в автобусе на момент ДТП находились 33 человека. Автобус с туристами занесло на дороге, он перевернулся и врезался в придорожный столб.

В Генеральном консульстве РФ в Нью-Йорке сообщили, что пока не известно, были ли граждане России среди пострадавших в результате крупного ДТП. Причина аварии не сообщается. Полиция ведет расследование.

Уточним, что автомагистраль, где разбился экскурсионный автобус, проходит вдоль всего Восточного побережья США - от Флориды на юге до штата Мэн на севере.