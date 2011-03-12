В Японии закрыты автоконцерны Toyota, Nissan Motor и Honda Motor

Японские автоконцерны Toyota, Nissan Motor и Honda Motor приняли решение закрыть свое производство в связи с произошедшим 11 марта катастрофическим землетрясением.



Согласно решению автоконцернов, с 14 марта выпуск продукции на всех заводах Японии будет прекращен. В пресс-службах компаний сообщили, что в связи с землетрясением возникли трудности с поставкой комплектующих, так как в Японии до сих пор отмечается повышенная сейсмическая активность, а работа автомобильного и железнодорожного транспорта парализована, передает Reuters.



В настоящее время автоконцерн Toyota уже приостановил работу своих двух предприятий, находящихся в наиболее пострадавших из-за стихии префектурах - Иватэ и Мияги. С заводов были эвакуированы все рабочие. О состоянии предприятий после подземных толчков и последовавшего после этого удара цунами, пока информации нет.