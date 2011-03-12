Еврокомиссия созывает экстренный совет по ядерной безопасности

Сегодня пресс-служба ЕС сообщила, что в начале будущей недели Еврокомиссия экстренно созывает совет экспертов стран Евросоюза по ядерной безопасности в связи с ситуацией в Японии, сообщает РИА Новости.



Напомним, 11 марта в Японии произошло катастрофическое землетрясение магнитудой 8,9. В результате чего на АЭС "Фукусима-1" и "Фукусима-2" был введен режим чрезвычайной ситуации из-за выхода из строя системы охлаждения. На АЭС "Фукусима-1" удалось вывести часть скопившегося газа в защитной оболочке реактора, тем самым устранив угрозу ее разрушения. Но не смотря на все принятые меры на АЭС произошел взрыв и произошла утечка радиации. В результате взрыва пострадали четыре человека.



В настоящее время Японию охватила паника. Людям не хватает питьевой воды, продуктов. В стране много раненых, в больницах очереди из потерпевших, которым необходима срочная медицинская помощь. Тысячи японцев лишились крыши над головой. Для ликвидации последствий катастрофического землетрясения Японский МИД попросил помощи у Великобритании.



