Власти Японии обратились за помощью к Великобритании

Сегодня власти Японии официально обратились к Великобритании с просьбой о помощи в ликвидации последствий катастрофического землетрясения, произошедшего 11 марта.



Сотрудница британского МИДа сообщила, что соответствующий запрос был передан в британское внешнеполитическое ведомство послом Японии. Однако она не стала раскрывать детали и характер помощи, о которой идет речь выше. Также она не пояснила, связана ли эта помощь с ликвидацией аварии на АЭС "Фукусима-1", где недавно произошел взрыв и пострадали рабочие, передают Вести.ру.



В то же время, в России в полной готовности к оказанию помощи Японии, которая пострадала от сильного землетрясения и цунами, находятся поисково-спасательные подразделения МЧС РФ, это отряды "Центроспас", "Лидер", группировки сил на Дальневосточном направлении. В готовности к вылету находятся шесть воздушных судов, 200 спасателей, психологов, медиков, аэромобильный госпиталь.



В Управлении информации МЧС РФ отметили: "В соответствии с поручением президента РФ Дмитрия Медведева, МЧС России подготовлены необходимые силы и средства для оказания помощи Японии. После принятия соответствующего решения, они вылетят в зону бедствия".