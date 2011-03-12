Япония подтвердждает факт взрыва на АЭС, но взорвался не реактор

Генеральный секретарь правительства Японии Юкио Эдано подтвердил факт взрыва на АЭС "Фукусима-1", он сообщил, что взорвался не реактор, но есть утечка радиации.



На экстренном совещании по вопросу взрыва на АЭС генсек правительства сказал: "Мы сейчас занимаемся расследованием инцидента. Мы сообщим, как только у нас появится подробная информация". По словам Юкио Эдано, специалистам не удалось вывести скопившийся под оболочкой блока АЭС газ и понизить давление. После очередного подземного толчка произошел взрыв, вследствие которого автоматическая система охлаждения вышла из строя, передает Reuters.



Юкио Эдано рассказал, что в следствие взрыва госпитализированы четверо рабочих, которые занимались охлаждением реактора, но полученные ими травмы опасности для жизни не представляют.



Генеральный секретарь правительства Японии обратился к населению своей страны и призвал их экономить электричество и быть готовыми к возможным ограничениям энергопотребления.