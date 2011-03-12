Стена одного из блоков АЭС в Японии разрушена, вероятнее всего, после взрыва. Телекомпания NHK показала фото АЭС "Фукусима-1", на которой ранее прогремел взрыв.

"Аргументы.ру" писали, что в районе первого блока японской АЭС "Фукусима-1" был слышен взрыв, через десять минут был виден белый дым.

Ранее стало известно, что охлаждающие системы на станциях перестали нормально работать.

Внешняя стена одного из блоков АЭС разрушена, передает РИА Новости.