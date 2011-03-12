От землетрясения в Японии погибли и пропали без вести более 2,5 тыс человек

В Японии от катастрофического землетрясения погибли и пропали без вести более 2,5 тысяч человек. Такие данные обнародовало Главное полицейское управление страны.



По последним уточненным данным, в Японии на данный момент официально подтверждена гибель 900 человек. В ряде префектур пропали без вести более 1,6 тыс человек, сотни людей получили ранения. По данным японских властей, в префектурах Мияги, Ивате и Фукусима, наиболее серьезно пострадавших от ударов стихии, погибли двое полицейских, еще с 55 не удается выйти на связь, передает ИТАР-ТАСС.



Напомним, в Японии 11 марта произошло землетрясение магнитудой 8,8 баллов. Несколько населенных пунктов на северо-востоке страны превратились в руины, оказавшись под ударами волн цунами высотой до 10 метров. Сегодня на одной из японских атомных электростанций "Фукусима-1" началась неуправляемая цепная ядерная реакция, произошла утечка радиации.