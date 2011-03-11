Жертв и пострадавших среди россиян в результате землетрясения в Японии нет

Жертв и пострадавших среди россиян в результате серии землетрясений в Японии, по предварительным данным, нет.

Пресс-атташе посольства России в Японии Сергей Ясенев сообщил, что никто из граждан России в Японии не погиб и не пострадал.

Официальный представитель Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила, что землетрясение туристические районы Японии не затронуло. Российские туристы находятся в безопасности, их планам поездок стихия пока не мешает.

Авиакомпании "Аэрофлот" и Japan Airlines пока не отменяют рейсы между Москвой и Токио. По словам главы Росавиации Александра Нерадько, сейчас работает один из аэропортов Токио. Запланированный на 19 часов рейс из аэропорта Шереметьево в японскую столицу должен быть выполнен.

В московском представительстве японской авиакомпании сообщили, что субботний рейс по маршруту Токио-Москва-Токио также пока не отменялся.

По последним данным, в результате землетрясения в Японии погибли до 300 человек.