Число жертв землетрясения в Японии резко возросло. На побережье города Сендай обнаружены, по данным разных источников, от 200 до 300 тел погибших.

В этом городе на северо-востоке Японии прогремел сильный взрыв на нефтехимическом терминале. Исчез поезд, который шел из Сендая. Цунами унесло в море судно, на борту которого находились 100 человек. Ранее сообщалось о 60 погибших.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сообщила, что землетрясение в Японии не затронуло туристические районы. В посольстве РФ в Японии рассказали, что россияне не пострадали в результате землетрясения.

В российском посольстве в Токио работает "горячая линия".