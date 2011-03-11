В Японии после цунами пропал пассажирский поезд. Во время удара стихии он находился в префектуре Мияги. Власти пока не могут выяснить, где находится состав в настоящее время.

Также нет данных о числе находящихся в поезде пассажиров.

Ранее мощное цунами в том же районе унесло в море судно с сотней пассажиров на борту.

Напомним, сильнейшее за всю историю Японии землетрясение магнитудой 8,9 произошло у побережья префектуры Мияги. Число жертв землетрясения в Японии превысило 60 человек, многие пострадали, пропали без вести.