Прервано транспортное сообщение на значительной части Японии

Землетрясение разрушительной силы - по оценке Геологической службы США 8,8 балла - произошло в пятницу в Японии, подземные толчки меньше магнитуды продолжают ощущаться в Токио.

В связи с землетрясением, произошли сбои в работе аэропортов и железнодорожных вокзалов: воздушное и железнодорожное сообщение прервано на значительной части Японии, передает агентство Киодо.

Власти Токио сообщают о пострадавших, точных данных пока нет.