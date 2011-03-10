Европарламент признал ПНС единственной легитимной властью в Ливии

В Страсбурге Европейский парламент принял резолюцию, в которой почти единогласно признал Переходный национальный совет (ПНС) Ливии единственной легитимной властью в стране.



Резолюция была одобрена сегодня в заключительный день работы сессии Высшего законодательного органа ЕС.



Европарламент поручил верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон "в ближайшее время установить официальные контакты с ливийскими повстанцами и начать процесс их признания".



В резолюции Европарламента говорится, что парламентарии поддержали "идею создания в воздушном пространстве страны запретной зоны для полетов для обеспечения безопасности мирного населения". "В том случае, если Совбез ООН одобрит данное решение, страны Евросоюза должны быть к этому готовы", передает ИТАР-ТАСС.