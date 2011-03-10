Саркози предлагает всем странам Евросоюза бомбить Ливию

Президент Франции Николя Саркози собирается предложить странам Евросоюза нанести точечные авиационные удары по территории Ливии, которая контролируется Муамаром Каддафи, передает Agence France-Presse.



Французский президент также предложил "глушить" военные системы связи Муамара Каддафи.



О своем плане действий в отношении Ливии Николя Саркози собирается заявить на заседании Совета ЕС в пятницу, передает РИА Новости.



Сегодня правительство Ливии заявило, что разрывает дипломатические отношения с Францией, так как французское правительство признало оппозиционный Национальный совет Ливии. Франция оказалась первой страной в мире, официально признавшей власть революционеров в Ливии. В свою очередь, ливийские власти заявили, что располагают секретной информацией, компрометирующей Николя Саркози, которые могут стоить французскому лидеру президентского поста. Эта информация касается спонсирования его предвыборной кампании.