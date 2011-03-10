Женщина в Румынии стала самой молодой бабушкой в мире в 23 года

В Румынии 23-летняя Рифка Станеску стала самой молодой бабушкой в мире. Ее дочь Мария родила ребенка в 11 лет. Рифка Станеску влюбилась в 13-летнего юношу Ионела Станеску в 11 лет. Отец хотел, чтобы дочь вышла замуж за другого парня. Но Рифка сбежала с возлюбленным из дома.

Своего первого ребенка румынка родила в возрасте 12 лет. А через год у нее появился второй ребенок - сын. Рифка назвала дочь в честь своей матери - Марией. И родители простили девушку. Рифка просила дочь не бросать школу и получить образование.

Однако Мария не избежала маминой участи, родила своего первенца еще раньше - в 11 лет. По словам самой молодой бабушки в мире, она счастлива быть бабушкой.