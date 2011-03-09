Недалеко от Ниццы неизвестные расстреляли бизнесмена из Саратова и его жену

Во Франции недалеко от Ниццы произошло убийство, жертвами которого стал бизнесмен из Саратова Михаил Ланин и его жена Елена Православная. Французская полиция выясняет обстоятельства убийства.



Неизвестные совершили нападение на российского бизнесмена и его гражданскую жену по дороге в аэропорт. Бизнесмен от полученных ранений скончался на месте. Женщина в тяжелом состоянии сейчас находится в больнице, однако разговаривать она пока не в состоянии.



Полиция Франции пытается выяснить, кто и зачем совершил это убийство. По одной из версий, убийство могло быть связано с предпринимательской деятельностью бизнесмена - Ланин долгое время руководил одним из крупнейших стекольных заводов России - "Саратовстройстекло". Но весной 2010 года компания была продана, и он покинул свой пост.



В настоящее время французская полиция проверяет информацию, согласно которой, бизнесмен готовился уехать за границу и в последнее время распродавал всё своё имущество в России, сообщают Вести.ру.