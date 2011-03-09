Юристы Англии готовы привлечь Лукашенко к суду за пытки в тюрьмах Белоруссии

Президента Белоруссии Александра Лукашенко собираются привлечь к суду юристы Великобритании за то, что в белорусских тюрьмах применяются пытки, об этом сообщает The Independent.



"Британская юридическая фирма" готова предъявить А.Лукашенко частные обвинения на основе свидетельств оппозиционеров за пытки, избиения и бесчеловечные условия содержания в белорусских тюрьмах, которые часто практикуются в этой стране.



Один из основателей ведущей британской правозащитной организации H20 Джейсон Мак-Кью заявил изданию The Independent о намерении организации добиться гражданского и судебного иска в отношении А.Лукашенко: "Мы считаем, что у нас есть все основание для предъявления и частного обвинения, и гражданского иска против Александра Лукашенко. У нас уже были многочисленные свидетельства о применении пыток в тюрьмах КГБ, но настоящим открытием стало недавнее выступление экс-кандидата в президенты Алексея Михалевича". По словам Д.Мак-Кью, на прошлой неделе А.Михалевич дал пресс-конференцию, на которой рассказал, что его неоднократно пытали в СИЗО, однако представители КГБ Белоруссии эту информацию опровергают.



Адвокат H20, который проводил опрос белорусских граждан, бежавших в Европу после президентских выборов, сказал: "Если в конечном счете мы добьемся обвинительного приговора за применение пыток, то это позволит аннулировать дипломатическую неприкосновенность Лукашенко", передает Газета.ру.



Напомним, 19 декабря 2010 года, в день выборов президента Белоруссии, после 30-тысячного митинга оппозиции в центре Минска были задержаны более 600 человек, в том числе журналисты и кандидаты в президенты. Международными правозащитниками были опрошены 205 человек, из которых 148 рассказали об избиениях в СИЗО, при этом 57 арестованных заявили, что их били дубинками.





