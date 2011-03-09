В Великобритании собираются расследовать итоги выборов ЧМФ-2018 и 2022

В Великобритании вновь собираются начать расследование в отношении выбора стран-хозяек чемпионатов мира по футболу 2018 года, это - Россия, и 2022 года, это - Катар.



Этим вопросом собираются заняться телепрограмма "Панорама" британской телерадиокорпорации Би-Би-Си и члены совета футбольной ассоциации Англии - FA. Кстати, ранее "Панорама" уже выходила с материалами своего расследования по этой теме, тогда ФИФА и Футбольная ассоциация выразили свое недовольство выходом этой программы.



FA требует, чтобы председатель английской заявки на проведение ЧМ–2018 Джефф Томпсон и ее генеральный директор Энди Энсон объяснили совету FA, почему английская заявка провалилась и почему, как утверждает член парламента от лейбористской партии Пол Фаррелли, сэр Бобби Чарльтон сказал за год до выборов, что у Англии нет шансов на победу, об этом собщает сообщает Caughtoffside.



FA будет поддерживать сторону журналистов, так как собирается усилить давление на президента ФИФА Зеппа Блаттера. А английские футбольные власти заявили, что на выборах президента ФИФА 1 июня 2011 года поддержат любого другого кандидата, кроме З.Блаттера. На сегодняшний день самым реальным противником З.Блаттера на выборах считается руководитель Федерации футбола Катара Мохаммед бен Хаммам, утверждают английские СМИ.

Напомним, по итогам выборов от 2 декабря 2010 года чемпионат мира по футболу примет РОссия, а ЧМФ-2022 - Катар.