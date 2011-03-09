Самолет, возможно, принадлежащий Муаммару Каддафи, летит в Египет. Об этом заявляют власти Греции. По сведениям официальных лиц страны, самолет пересек воздушное пространство Греции.



Самолет, возможно, принадлежащий ливийскому лидеру Муаммару Каддафи, пересек воздушное пространство Греции и, предположительно, направился в Египет, передает Reuters. Представители египетских властей пока не могут подтвердить эту информацию.