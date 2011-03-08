Австрийский суд освободил под залог генерала Йована Дивьяка

Австрийский суд освободил под залог генерала Армии Боснии и Герцеговины Йована Дивьяка. Дивьяк освобожден под залог в €500 тысяч. Его паспорт был конфискован.



Об этом сообщила официальный представителя суда Криста Земанек (Christa Zemanek). Власти Сербии подозревают Дивьяка в совершении военных преступлений против сербов во время конфликта в БиГ 1992-1995 годов. Об этом пишет Газета.ру. Арестованный генерал - гражданин БиГ. После его ареста сотни боснийских граждан собрались перед зданием посольства Австрии в Сараево, чтобы потребовать освобождения отставного генерала.