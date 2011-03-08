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В Греции протестующие захватили студию местного телеканала
8 марта 2011, 20:34 [ «Аргументы Недели» ]
В Греции протестующие захватили студию одного из местных телеканалов. Около 50 человек ворвались в помещение прямо во время выпуска новостей. Инцидент произошёл на Крите.
Протестующие вынудили техников дважды передать подготовленное ими 20-минутное видео. Кроме этого, участники акции протеста зачитали в эфире своё заявление, передает РСН. Таким способом протестующие поддержали примерно триста мигрантов, которые ранее объявили голодовку с требованием узаконить их статус. Приезжие из Северной Африки голодают в Афинах и Салониках уже 43 дня.
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