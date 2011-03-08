В Греции протестующие захватили студию местного телеканала

В Греции протестующие захватили студию одного из местных телеканалов. Около 50 человек ворвались в помещение прямо во время выпуска новостей. Инцидент произошёл на Крите.



Протестующие вынудили техников дважды передать подготовленное ими 20-минутное видео. Кроме этого, участники акции протеста зачитали в эфире своё заявление, передает РСН. Таким способом протестующие поддержали примерно триста мигрантов, которые ранее объявили голодовку с требованием узаконить их статус. Приезжие из Северной Африки голодают в Афинах и Салониках уже 43 дня.