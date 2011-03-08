Во Франции приостановлен судебный процесс по делу Жака Ширака

Судебный процесс по делу бывшего президента Франции Жака Ширака, обвиняемого во взяточничестве, приостановлен на несколько месяцев согласно решению Исправительного суда Парижа.



Пауза нужна для того, чтобы другая инстанция – кассационный суд - могла проверить состоятельность жалобы защиты на нарушения процедуры. Адвокаты считают, что в противоречие с конституцией вступил отказ правосудия применить срок давности к событиям начала 90-х годов. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.