Эстонские избиратели связывают с выборами надежду на спокойную жизнь

Эстонские избирателями связывают с проходящими сегодня, 6 марта, выборами в парламент страны надежды на спокойную жизнь. Об этом только что сообщило Эстонское телевидение.

Об этом говорили очень многие избиратели, согласившиеся на участие в опросе на выходе с избирательных участков. По

мнению опрошенных, одной из основных проблем в стране является безработица и падение уровня жизни. Перспективы решения данных проблем как раз и формировали, в большинстве своем, электоральные предпочтения граждан данной страны.

Вместе с тем, на участки приходили и граждане России, по разным причинам не получившие эстонского гражданства после развала Советского Союза. Несмотря на то, что данным гражданам, по понятным причинам, в выдаче избирательных бюллетеней было отказано, они были отчасти довольны своим "участием" в выборах, так как смогли донести свою позицию до тех или иных представителей общественности, а также до журналистов.