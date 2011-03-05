МИД Ливии просит приостановить санкции против Каддафи

Министерство иностранных дел Ливии обратилось к Совету Безопасности ООН с просьбой приостановить санкции в отношении Муаммара Каддафи и всего руководства страны.



Об этом сообщает телеканал «Аль-Арабия». В послании внешнеполитического ведомства Ливии говорится, что в отношении демонстрантов была применена «лишь капля насилия». Это письмо стало первой официальной реакцией Ливии на введённые санкции. Санкции в отношении Ливии были введены Совбезом ООН в конце февраля. Документ предусматривает запрет на международные поездки Каддафи и его окружения. Также предусмотрено замораживание зарубежных активов ливийского лидера и введение эмбарго на поставки в Ливию оружия, передает РСН.