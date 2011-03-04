Президент США Барак Обама пообщался с экипажем МКС

3 марта состоялся сеанс связи Президента США Барака Обамы с экипажем Международной космической станции, сообщила пресс-служба НАСА.

В сеансе приняли участие все 12 космонавтов и астронавтов, которые в настоящее время работают на МКС: экипаж 26-й длительной экспедиции - командир Скотт Келли, Александр Калери, Дмитрий Кондратьев, Олег Скрипочка, Кэтрин Колман, Паоло Несполи, и экипаж шаттла «Дискавери» - командир корабля Стив Линдси, Эрик Бо, Элвин Дрю, Стивен Боуэн, Майкл Барратт, Николь Стотт.



Во время разговора Президент США отметил, что МКС в настоящее время является прекрасным примером совместной работы разных наций.

«Насколько я понимаю, сейчас на станции собрались 12 космонавтов и астронавтов… Кроме того, в настоящее время к МКС пристыкованы все существующие корабли партнеров по программе – России, США, Европы и Японии. Само по себе это является очень хорошей метафорой продуктивной работы как в космосе, так и на Земле»,- отметил Обама.

Он также рассказал командиру 26-й экспедиции Скотту Келли о том, что недавно говорил с его братом-близнецом Марком, мужем тяжело раненной в начале января члена палаты представителей конгресса США Габриэль Гиффордс.

«Габриэль поправляется, мы за них обоих молимся»,- сказал Президент.

Марк Келли назначен командиром шаттла "Эндевор", старт которого к МКС запланирован на 19 апреля. Миссия станет последним полетом "Эндевора" и предпоследним полетом шаттлов как таковых.

После того как Соединенные Штаты прекратят полеты шаттлов, российские «Союзы» останутся единственным возможным средством транспортировки экипажей на МКС.