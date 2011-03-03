Судно ООН не смогло доставить продовольственную помощь в ливийский Бенгази

Судно Продовольственной программы ООН с грузом муки не смогло причалить в ливийском порту Бенгази. Экипаж судна взял курс на Мальту. Груз не был доставлен из-за угрозы безопасности. Об это пишет французская газета Le Figaro. Издание не поясняет, в чем именно заключается эта угроза. Бенгази - второй по величине город Ливии. В настоящее время город находится под контролем сторонников оппозиции.