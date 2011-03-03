Бывшего президента Египта Хосни Мубарака допросят по делу о коррупции

Бывшего президента Египта на следующей неделе допросят в Генпрокуратуре по делу о коррупции. Документы, компрометирующие семью Мубарака, передал бывший парламентарий Мустафа Бакри.



Об этом сообщает телеканал СNN. Среди переданных в прокуратуру документов - свидетельство того, что семья бывшего лидера Египта располагает секретными банковскими счетами на 200 тысяч долларов. Эти обвинения адвокаты Хосни Мубарака называют сфабрикованными и безосновательными.