Бывшего президента Египта Хосни Мубарака допросят по делу о коррупции
3 марта 2011, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]
Бывшего президента Египта на следующей неделе допросят в Генпрокуратуре по делу о коррупции. Документы, компрометирующие семью Мубарака, передал бывший парламентарий Мустафа Бакри.
Об этом сообщает телеканал СNN. Среди переданных в прокуратуру документов - свидетельство того, что семья бывшего лидера Египта располагает секретными банковскими счетами на 200 тысяч долларов. Эти обвинения адвокаты Хосни Мубарака называют сфабрикованными и безосновательными.