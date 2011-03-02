Ученые установили причины смерти легендарного пса Хатико

Ученые Токийского университета исследовали останки всемирно известного пса Хатико, который умер 75 лет назад, чтобы установить причину его смерти.



Хатико известен во всем мире благодаря тому, что десять лет встречал поезда на станции Сибуя в Токио в ожидании умершего хозяина. Сразу после смерти собаки ученые провели вскрытие и сочли, что сердце пса было поражено червями-паразитами, и Хатико умер от филяриатоза. Повторное исследование позволило предположить другую причину смерти собаки.



"В результате обследования в сердце и легких пса были обнаружены обширные злокачественные образования. Неясно, что непосредственно послужило причиной смерти, но пес мог умереть как от филяриатоза, так и от рака, так как и то и другое - тяжелые заболевания", - сказал профессор Хироюки Накаяма из группы исследователей.