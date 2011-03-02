Бракосочетание принца Уильяма и Кейт Миддлтон покажут в Интернете
2 марта 2011, 19:56 [ «Аргументы Недели» ]
Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон будет в режиме реального времени транслироваться в Интернете.
Возможность этого прорабатывается в связи с огромным интересом со стороны молодых поклонников пары.
Создаваемый специально для этого Интернет-сайт первым обнародует в день свадьбы, 29 апреля, детали наряда невесты и другую информацию, имеющую отношение к церемонии, сообщает ИТАР-ТАСС.
«К (предстоящему) бракосочетанию проявлен огромный интерес со стороны общественности, и этот электронный сайт позволит удовлетворить его», - заявила официальная представительница Сент-Джеймского дворца.