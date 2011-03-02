За поимку серийного убийцы лебедей в Англии объявил награду Терри Пратчетт
2 марта 2011, 19:00 [ «Аргументы Недели» ]
Известный писатель Терри Пратчетт объявил награду в 10 тыс. фунтов тому, что найдет маньяка, убившего 31 лебедя в графстве Сомерсет. Общая сумма объявленной награды теперь составляет 20,5 тыс. фунтов.
В тканях убитых лебедей обнаружены мелкие пули от пневматического оружия. Пратчетт заявил, что уверен: какой-то «идиот» стреляет ради забавы. Писатель не исключает, что убийца лебедей может быть опасен и для людей.