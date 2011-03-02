Бездомный щенок ожил после усыпления

В США трехмесячного щенка сотрудник службы отлова бездомных животных обнаружил живым в мусорном контейнере на следующий день после усыпления. Теперь выжившему зверьку ищут хозяина.



Собаку было решено усыпить, так как специалисты сочли, что он очень болен и уже не сможет поправиться. Вернувшуюся к жизни собаку решено было отдать обратно в приют, сообщает РИА "Новости".



Когда об этой истории узнали местные издания, к ним начали поступать звонки от жителей разных городов США с желанием забрать Валл-и - так назвали щенка - к себе.



Ожидается, что уже в среду, 2 марта его должны взять новые хозяева.