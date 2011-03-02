Число беженцев из Ливии достигло 140 тысяч человек. Около половины из них оказались на территории соседнего Туниса. Телеканал "Аль-Джазира" передаёт, что с ливийской стороны у границы собралась огромная толпа беженцев.

Тунисские пограничники периодически стреляют в воздух, пытаясь контролировать их на переходе. Сотрудники Управления Верховного комиссара ООН по беженцам установили у пограничного пункта палаточный лагерь, способный вместить 10 тысяч человек.

В Ливии продолжаются столкновения между оппозиционерами и сторонниками ливийского лидера Муамара Каддафи. Напомним, Ливию исключили из Совета по правам человека ООН.

Генассамблея организации приняла соответствующую резолюцию в связи с жестоким подавлением противников режима Каддафи. Генсек ООН Пан Ги Мун заявил, что мир высказался единым голосом: необходимо немедленно положить конец насилию против мирных людей.

Западные страны рассматривают возможность военной операции против ливийского лидера с целью защиты противостоящего его режиму гражданского населения от нападений правительственных сил, передает Радио "Свобода".

Глава Минобороны США Роберт Гейтс накауне подтвердил, что несколько американских военных кораблей движутся в сторону Ливии. Он подчеркнул, что никакого соглашения о военном вторжении страны НАТО пока не достигли.

Не исключил применения военной силы против Каддафи и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Россия, а также Франция заявляют, что военная операция возможна только при наличии мандата Совета Безопасности ООН.

Сын лидера Муамара Каддафи Саиф аль-Ислам считает, что официальный Лондон "хочет заполучить ливийскую нефть", а Кэмерон хочет казаться героем. По его словам, Ливия не боится военных событий и что возможной военной интервенции в арабскую страну неприемлемо.

Напомним, в Ливии с середины февраля проходят массовые выстпуления с требованием ухода в отставку президента Каддафи, который возглавляет страну уже 42 года.

Сторонники ливийского лидера жестоко подавляют демонстрации. В результате столкновений погибли до 2 тысяч человек.