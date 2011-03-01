Оппозиция Грузии не исключает революции в стране по примеру Египта и Ливии

Бывший кандидат в президенты Грузии Леван Гачечиладзе заявил: если в ближайшее время в Грузии по нескольким коренным направлениям положение не изменится, то революция в стране будет необратима.



Во время встречи с населением одного из районов Тбилиси Л.Гачечиладзе и другие лидеры оппозиционной "Грузинской партии" провели параллели с событиями в Египте и Ливии, они считают, что скоро в Грузии произойдет "то же, что и в Каире".



По мнению бывшего посла Грузии в России Эроси Кицмаришвили, президент Михаил Саакашвили должен сделать конкретные шаги для создания свободной бизнес-среды и свободного правосудия. И если эти требования не будут исполнены, то единственным путем смены власти в Грузии будут массовый протест и революция.



В свою очередь, бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе объявила, что противники Саакашвили планируют весной вновь устроить массовые акции протеста, вдохновившись успехом революции в Египте.



В ответ на все эти выступления власти Грузии заявили, что революция в Грузии уже произошла и это была революция роз, на волне которой к власти пришел Саакашвили, передает Газета.ру.