"Кристиан Диор" увольняет Джона Гальяно с поста креативного директора

Руководство модного дома "Кристиан Диор" решило уволить Джона Гальяно с поста креативного директора из-за "исключительно безнравственного" поведения, об этом сообщил представитель знаменитого дома моды.



Джон Гальяно - талантливый модный дизайнер, должность креативного директора в доме высокой моды "Кристиан Диор" он занимал более десяти лет, оскандалился на прошедшей неделе в одном из популярнейших парижских кафе "Ла Перль", распложенном в квартале Маре. В состоянии алкогольного опьянения кутюрье вступил в грубую словесную перепалку с парой, сидевшей за соседим столиком. В эту ситуацию были вынуждены вмешаться стражи правопорядка.



По словам потерпевших, Джон Гальяно вел себя крайне непристойно, его высказывания и ругательства носили неприкрыто расистский и даже антисемитский характер.



Однако, после того, как в отношении кутюрье началась соответствующая процедура, Джон Гальяно признал, что вел себя некорректно, но решительно опроверг утверждения в проявлении антисемитизма и пригрозил семейной паре, что подаст на них в суд за клевету.