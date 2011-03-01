После отказа в опеке над своим семилетним сыном Антоном, Римма Салонен решила баллотироваться в парламент Финляндии от Рабочей партии.



Римма Салонен, в частности, сказала: "Да, я намерена участвовать в выборах. Выборы в апреле, но когда точно, я не знаю. Количество мест вам лучше узнать у моего представителя Йохана Бекмана".



Напомним, суд города Пори отказал Римме Салонен во временной передаче ей опеки над семилетним сыном Антоном, единственным опекуном которого в настоящее время является его отец Пааво Салонен, который, как опасается мать ребенка, может вывезти их сына в Норвегию и отдать мальчика на усыновление в семью своего старшего сына. По словам адвоката Йохана Бекмана, Римму Салонен лишили права опеки над сыном якобы из-за русофобских настроений, передает РИА Новости.