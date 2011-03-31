Израиль планирует построить искусственный остров у берегов Сектора Газа

В Израиле планируют построить искусственный остров у берегов Сектора Газа. Правительство страны уже разработало проект строительства, который одобрил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщает британская газета The Guardian.



Министр транспорта Израиля Исраэль Кац в эфире израильского армейского радио заявил: "Мы уже строили модели острова, и многие предприниматели заинтересовались проектом, они готовы инвестировать миллиарды и получать прибыль".



По информации министерства, стоимость проекта составит около 10 миллиардов долларов, а на его реализацию уйдет около 10 лет. Проект позволит создать около 100 тысяч рабочих мест. Согласно проекту строительства, площадь острова составит 7,8 квадратных километра. Сообщение с сектором Газа будет осуществляться через мост длиной 4,8 километра, по которому будет обеспечено движение автотранспорта, поездов, и проложены газо- и нефтепроводы. На острове будут строиться отели, места отдыха туристов, пристань для яхт, аэропорт и морской порт.