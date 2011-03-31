Министры Каддафи бегут из Ливии

Соратники ливийского лидера Муаммара Каддафи покинули страну и сейчас ждут вылета из аэропорта Туниса.

Среди тех, кто решил покинуть Ливию вслед за главой МИД Ливии Мусой Кусой - министр нефтяной промышленности, глава министерства разведки, а также замглавы МИДа, уточняет Би-би-си.

В среду Муса Куса неожиданно прилетел на частном самолете из Туниса в Лондон и заявил, что больше не желает представлять режим Каддафи на международной арене.