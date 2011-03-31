Пентагон, в отличие от Обамы, не хочет вооружать ливийских повстанцев

США не должны брать на себя оказание помощи ливийской оппозиции и подготовку повстанцев, заявили министр обороны Роберт Гейтс и глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Майкл Маллен на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей конгресса США.

Слушания прошли на следующий день после того, как некоторые СМИ сообщили, что президент США Барак Обама подписал секретный приказ, открывающий возможность для американских спецслужб оказывать помощь ливийским повстанцам и обучать их. Однако Вашингтон это сразу же опроверг, заявив, что решение о помощи ливийским оппозиционерам пока не принято.

Более того, и Гейтс, и Маллен в четверг заявили, что США не будут этого делать. По их словам, "множество других стран имеют возможности для поддержки повстанцев".

"С моей точки зрения, если встанет вопрос о необходимости помощи оппозиции (в Ливии), то у нас, конечно, есть все возможности сделать это. Но этим должен заняться кто-нибудь еще", - заявил Гейтс, напомнив, что США считают свою роль в этой операции ограниченной.