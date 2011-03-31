В США пронесшийся торнадо заблокировал людей в здании на территории аэропорта

В США после пронесшегося торнадо в штате Флорида более 70 человек оказались заблокированы в поврежденном здании на территории аэропорта в городе Тампа, об этом сообщил американский телеканал Fox News.



По информации спасателей, в аэропорту Lakeland города Тампа проходило авиашоу. В настоящее время серьезно пострадавших людей, выведенных из обрушившегося здания, нет.



За последние два дня во Флориде пронеслись сразу несколько торнадо, сопровождавшиеся проливными дождями и ветром с порывами до 145 км в час. В результате ураганов и торнадо в штате поломаны сотни деревьев, повреждены линии электропередачи, поступают сведения о ДТП.



