НАТО сосчитало силы международной коалиции в Ливии

Для участия в операции НАТО в Ливии направлены 205 самолетов и 21 корабль из 14 государств, говорится сообщении пресс-службы альянса о составе сил операции «Объединенный защитник».

В операции участвуют США, Франция, Великобритания, Канада, Италия, Испания, Турция, Греция, Бельгия, Норвегия, Дания, Швеция, Болгария, Румыния, передает ИТАР-ТАСС.

Это первое официальное сообщение с момента начала боевых действий 19 марта, которое содержит сводные данные об участвующих в них силах. Пресс-служба НАТО отмечает, что формирование сил еще продолжается, и этот список будет обновляться по мере подключения к операции новых стран.